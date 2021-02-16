На Дніпропетровщині у покинутому кар’єрі врятували лебедя

У Дніпропетровській області надзвичайники врятували знесиленого лебедя, який тривалий час не міг вилетіти з покинутого кар’єра.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує пресслужба МВС.

«16-го лютого об 11:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у місті Покров, у покинутому кар’єрі, затопленому ґрунтовими водами, місцеві мешканці помітили лебедя, який вже тривалий час лежить в очереті та не злітає. За викликом прибули рятувальники. На надувному човні вони наблизились до знесиленого птаха й за допомогою рятувальної мотузки та кошми спіймали його та передали місцевим волонтерам», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 22 січня у Чернівцях на мосту біля Калинівського ринку люди помітили лебедя, який ходив дорогою та не міг злетіти, і вони викликали поліцейських та захисників тварин, які врятували пораненого птаха.

Фото: МВС