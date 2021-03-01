Буковинські підприємці вийшли на акцію проти «червоного» карантину
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Підприємці закликають винести на розгляд сесії Чернівецької обласної ради питання звернення до уряду з вимогою компенсувати підприємцям збитки, завдані введенням карантинних обмежень з 1 березня 2021 року, або здійснити дані виплати підприємцям 1-3 групи єдиного податку та загального оподаткування", - зачитав перед пікетувальниками текст підготовленого підприємцями звернення голова профспілки "Калинівського ринку" Степан Кукурудзяк.
У Чернівцях підприємці пікетують ОДА / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ
Звернення вони направили до голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука та голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка.
Під час акції виступають підприємці, які обурені тим, що у регіоні знову закривають продовольчі ринки і магазини на карантин, не говорячи нічого про компенсацію за збитки.
До пікетувальників вийшов перший заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк. Він намагався заспокоїти людей, пообіцявши, що в обласній адміністрації клопотатимуть перед урядом щодо компенсації підприємцям, які зазнають збитків.
Станом на 1 березня в Україні зафіксовано 4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
У Чернівецькій області зафіксували 55 129 випадків інфікування COVID-19. Із них 45 111 пацієнтів одужали, а 1006 людей померли.