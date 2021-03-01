Уперше в Україні дитину прооперував робот Da Vinci

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова провели унікальну операцію кишківника 13-річній дівчинці. Оперативне втручання дитині вперше в Україні відбулося за допомогою робота Da Vichi.

Про це повідомляють на сторінці лікарні у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Наші медики прооперували 13-річну дівчинку з використанням робота Da Vichi. Вітаємо команду хірургів, які виконали уже другу роботизовану та успішну операцію в нашій клініці! Та найбільше тішимось, що пацієнтка почувається добре», - зазначається в повідомлені.

Як повідомив директор лікарні Олег Самчук, 13-річна пацієнтка народилася із патологією кишківника. Ваду тричі намагалися усунути під час операцій, але складні хірургічні втручання тільки погіршили стан. У дитини розвинулася рецидивуюча кишкова спайкова непрохідність. Вона страждала від болів, що супроводжувалися блювотою. Численні госпіталізації і медикаментозне лікування лише тимчасово полегшували стан. Без ще однієї операції дівчинка не просто страждала б, був ризик виникнення гострої кишкової непрохідності і навіть некрозу, а це уже питання життя. Однак усунення спайок відкритим способом, яких уже було три, у подальшому загрожувало виникненням нових, що саме собою не було виходом.

Дізнавшись про наявність Da Vinci у лікарні швидкої допомоги, батьки дівчинки звернулися по допомогу.

«За допомогою Da Vinci наші спеціалісти зробили три проколи розміром по вісім міліметрів кожен. У черевну порожнину дитини розмістили камеру, яка транслювала на монітор зображення у тривимірній проекції із 20-кратним збільшенням. Це все одно, що зазирнути всередину пацієнта, не розрізаючи його. Хірург, який сидів за пультом, поклавши руки на надчутливі сенсори, мав додатково ще дві «руки» і ліквідовував множинні спайки із мінімальною травматизацією здорових тканин. На адгезіолізис, тобто, ліквідацію спайок, пішло майже три години», - зазначив Самчук.

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Як повідомляв Укрінформ, Львівська лікарня швидкої допомоги отримала сучасний американський апарат для проведення складних операцій – робот-хірург «Da Vinci» в листопаді. На сьогодні львівська лікарня «швидкої» - єдина з державних медзакладів України, хто має робота Da Vinci. Після проходження сертифікації в грудні минулого року першу «роботизовану» операцію провели 50-річному жителю Бродів з діафрагмальною грижею та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою.

Фото: Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги