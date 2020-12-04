Львівські хірурги вперше прооперували дитину з важкою формою епілепсії

Нейрохірурги Львівської міської дитячої клінічної лікарні успішно прооперували семирічного хлопчика з Тернопільщини, в якого було рідкісне генетичне захворювання, що викликало медикаментозну резистентну епілепсію.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«До нас поступив 7-річний хлопчик Максим, якому торік лікарі діагностували рідкісне генетичне захворювання — атиповий синдром Ретта, що викликає затримку розвитку і важку медикаментозну резистентну епілепсію. Це означає, що жодні ліки цій дитині не допомагали. Напади судом у хлопчика виникали до 40 разів на день. Після обстежень, ми разом з неврологами дійшли висновку, що покращити стан дитини може лише операція на мозку. Таку операцію ми провели вперше, і вона пройшла успішно», — розповів лікар Тарас Микитин.

За його словами, при епілепсії до оперативного втручання вдаються лише тоді, коли інші методи не допомагають. І рішення про операцію нейрохірург не приймає сам: це спільне рішення невролога і нейрохірурга.

Невролог дитячої лікарні Марія Павлюк провела хлопчику іктальний відео-ЕЕГ моніторинг, тобто записала електроенцефалограму під час судом. Проаналізувавши результати обстеження, лікарка дійшла висновку: допомогти хлопчику може оперативне втручання.

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«Максимкові ми вперше в нашій лікарні зробили операцію, яка називається кальозотомія. Справа в тому, що права і ліва півкулі головного мозку з'єднані між собою мозолистим тілом. Права відповідає за роботу лівої, а ліва — за роботу правої. Ми розсікли повністю мозолисте тіло, аби перервати цей зв’язок. Тільки у такий спосіб можна було звільнити дитину від важких нападів судом, особливо дроп-атак, під час яких він різко падав», — пояснив Микитин.

Кальозотомія, додав нейрохірург, — це паліативна операція. Після такого оперативного втручання не слід очікувати, що епілепсія зовсім зникне. Судоми можуть виникати. Але не буде вже дроп-атак, при яких дитина різко падає, і самі судоми виникатимуть не так часто, як раніше, і будуть значно меншої інтенсивності та тривалості.

Зараз хлопчик ще перебуває у відділенні дитячої лікарні, однак його стан покращується.

Фото: city-adm.lviv.ua