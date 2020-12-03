У Львові дитину з пухлиною мозку прооперували без переливання крові

Лікарі нейрохірургічного відділення міської дитячої лікарні Львова прооперували десятирічну дівчинку з великою пухлиною головного мозку. Операцію провели без крововтрати, вона тривала майже дев'ять годин.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«До нас звернулася мати 10-річної дівчинки, у якої було діагностовано велику пухлину головного мозку задньої черепної ямки зі стисканням стовбура головного мозку. Як відомо, стовбур — це найцінніша наша ділянка, що відповідає за дихання, слух, зір, смак тощо. Жінка зазначила, що їхня віра не дозволяє переливати донорську кров, і від цього способу одразу відмовилися», - розповів дитячий нейрохірург лікарні Тарас Микитин.

За його словами, представники релігійної організації пообіцяли, що дістануть будь-які препарати, потрібні для проведення операції, замінники крові, проте цього не відбулося. І тоді зайшла мова про систему для аутогемотрансфузії Cell Saver. Вона дозволяє переливати власну кров. Тобто, коли кров втрачається під час операції, вона зливається у певний резервуар, очищується і її можна вливати назад пацієнту. Адміністрація дитячої лікарні подбала про те, щоб саме цей апарат використовувався під час операції. Його надала лікарня швидкої допомоги.

Читайте також: Львівські лікарі врятували єдину нирку семимісячній дитині

Також під час операції були присутні медичний директор з анестезіологічної роботи лікарні швидкої медичної допомоги Іван Міськів і анестезіолог-перфузіолог цієї ж лікарні Андрій Курило.

«Операція тривала близько 8,5 годин, нам вдалося повністю забрати всю пухлину. Сьогодні дівчинка без жодного неврологічного дефекту, уже самостійно ходить і все у неї добре», — підсумував дитячий нейрохірург.

Фото: city-adm.lviv.ua