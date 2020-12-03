У Львові дитину з пухлиною мозку прооперували без переливання крові
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.
«До нас звернулася мати 10-річної дівчинки, у якої було діагностовано велику пухлину головного мозку задньої черепної ямки зі стисканням стовбура головного мозку. Як відомо, стовбур — це найцінніша наша ділянка, що відповідає за дихання, слух, зір, смак тощо. Жінка зазначила, що їхня віра не дозволяє переливати донорську кров, і від цього способу одразу відмовилися», - розповів дитячий нейрохірург лікарні Тарас Микитин.
За його словами, представники релігійної організації пообіцяли, що дістануть будь-які препарати, потрібні для проведення операції, замінники крові, проте цього не відбулося. І тоді зайшла мова про систему для аутогемотрансфузії Cell Saver. Вона дозволяє переливати власну кров. Тобто, коли кров втрачається під час операції, вона зливається у певний резервуар, очищується і її можна вливати назад пацієнту. Адміністрація дитячої лікарні подбала про те, щоб саме цей апарат використовувався під час операції. Його надала лікарня швидкої допомоги.
Також під час операції були присутні медичний директор з анестезіологічної роботи лікарні швидкої медичної допомоги Іван Міськів і анестезіолог-перфузіолог цієї ж лікарні Андрій Курило.
«Операція тривала близько 8,5 годин, нам вдалося повністю забрати всю пухлину. Сьогодні дівчинка без жодного неврологічного дефекту, уже самостійно ходить і все у неї добре», — підсумував дитячий нейрохірург.
Фото: city-adm.lviv.ua