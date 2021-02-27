В одеському СІЗО, де перебуває Стерненко, сталася пожежа

В Одесі близько 19:50 сталася пожежа в слідчому ізоляторі, де перебуває засуджений до 7 років в'язниці активіст Сергій Стерненко.

Як передає Укрінформ із посиланням на Департамент з питань виконання кримінальних покарань на сторінці у Facebook, загоряння ліквідували о 20:40.

Пожежа сталася внаслідок необережного поводження з вогнем у підсобному приміщенні для господарського інвентарю, яке прилягає до харчоблоку СІЗО.

"В результаті пожежі було пошкоджено покрівлю площею 5 квадратних метрів. Травмованих серед засуджених та співробітників немає. Харчоблок установи працює у штатному режимі", - додали в департаменті.

Місцеве видання "Думская" опублікувало відео, на якому зафіксовано гасіння пожежі в СІЗО.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні відбулася акція «Справедливість Стерненку — справедливість усім!» у Києві. Активісти провели мітинг біля Офісу Президента, а потім - під Офісом Генерального прокурора.

Це вже друга аналогічна акція. Перша відбулася в багатьох містах України 23 лютого, коли Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї й засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Під час акції 23 лютого у Києві відбулися сутички між активістами та поліцією.