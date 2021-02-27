Акції на підтримку Стерненка пройшли в Україні та за кордоном

Акції на підтримку Сергія Стерненка сьогодні, 27 лютого, пройшли у різних містах України і за кордоном.

Про це повідомляють прихильники Стерненка у його Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

"Сьогодні з нами були люди з усіх куточків України і світу. Нам надсилають фотозвіти з Франції, Швейцарії, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Чернівців, Вінниці та інших міст", - йдеться у повідомленні.

Акції на підтримку Стерненка пройшли у Вінниці і Сєвєродонецьку / Фото: Олександр Лапін, Олексій Ковальов. Укрінформ

Акція на підтримку Стерненка в Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні відбулася акція «Справедливість Стерненку — справедливість усім!» у Києві. Активісти провели мітинг біля Офісу Президента, а потім - під Офісом Генерального прокурора.

Це вже друга аналогічна акція. Перша відбулася в багатьох містах України 23 лютого, коли Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Під час акції 23 лютого у Києві відбулися сутички між активістами та поліцією.