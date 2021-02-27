Акції на підтримку Стерненка пройшли в Україні та за кордоном
Про це повідомляють прихильники Стерненка у його Телеграм-каналі, передає Укрінформ.
"Сьогодні з нами були люди з усіх куточків України і світу. Нам надсилають фотозвіти з Франції, Швейцарії, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Чернівців, Вінниці та інших міст", - йдеться у повідомленні.
Акції на підтримку Стерненка пройшли у Вінниці і Сєвєродонецьку / Фото: Олександр Лапін, Олексій Ковальов. Укрінформ
Акція на підтримку Стерненка в Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні відбулася акція «Справедливість Стерненку — справедливість усім!» у Києві. Активісти провели мітинг біля Офісу Президента, а потім - під Офісом Генерального прокурора.
Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.
Під час акції 23 лютого у Києві відбулися сутички між активістами та поліцією.