Чернігівська облрада з четвертої спроби прийняла бюджет

Чернігівська обласна рада на пленарному засіданні 26 лютого з четвертої спроби таки прийняла бюджет 2021 року з дефіцитом понад 370 млн грн. До сьогодні Чернігівщина залишалась єдиною областю в Україні без бюджету на 2021 рік.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це - соціальний бюджет, на 92% він складається з захищених статей. Проєкт бюджету на 2021 рік збалансований, тобто обсяг доходів відповідає обсягу видатків", - сказала, представляючи головний фінансовий документ, голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко.

За її словами, загальний обсяг як доходів, так і видатків становить 2,4 млрд грн.

Утім, як стало зрозуміло з обговорення, питання дефіциту бюджету в сумі 372 млн грн залишилось не вирішеним.

"Бюджетна дискусія була досить довгою і ми дійшли до загального рішення. Але проблема нестачі 370 млн грн не вирішена. І я для себе особисто хотів би почути публічну впевненість - чи даєте ви слово, що ці гроші будуть знайдені? І чи готові нести за це повну політичну відповідальність?", - запитав очільницю ОДА заступник голови обласної ради Дмитро Блауш.

У відповідь Коваленко сказала, що "за реалізацію цього бюджету несе відповідальність облдержадміністрація".

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За бюджет проголосували всі 38 присутніх депутатів від так званої більшості. Вона складається з представників партій "Рідний дім", Радикальна партія Ляшка, "Слуга народу" та ОПЗЖ. Решта обранців (а в списку їх 64), як і раніше, сесії ігнорують.

Як повідомляло агентство, на попередньому засіданні 12 лютого депутати Чернігівської обласної ради відмовились голосувати за бюджет із дефіцитом 372 млн грн та нерозподіленими 185 млн грн державної дотації.

Відомо, що до сьогодні Чернігівщина залишалась єдиною областю в Україні без бюджету на 2021 рік. Затвердити його наприкінці 2020 року облрада не змогла через відсутність кворуму.

Фото: Petriot333, uk.wikipedia.org