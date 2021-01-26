Чернігівська облрада нарешті зібрала кворум і провела сесію

Після двох невдалих спроб зібрати кворум Чернігівська обласна рада нарешті провела другу (позачергову) сесію.

Сприяло цьому приєднання до хиткої більшості представників депутатської фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" у кількості п'ятьох обранців, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На початку сесії керівник фракції ОПЗЖ Ігор Базилінський зробив заяву, в якій оголосив про готовність однопартійців співпрацювати з усіма присутніми в обласній раді політсилами та закликав депутатський корпус до конструктивної роботи.

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З вітальною промовою до присутніх звернулась голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко.

"Я вітаю завершення процесу формування стійкої коаліції в облраді. Президент, уряд, всі мешканці Чернігівщини чекають від вас плідної роботи", - сказала вона.

Коваленко висловила сподівання, що представники більшості в облраді проявлять повагу до депутатів, які не увійшли в коаліцію, і рішення прийматимуться демократично і прозоро.

Завдяки появі представників ОПЗЖ, до участі в сесії зареєструвалось 38 депутатів із 64-х за списком. Голосували вони дружно і злагоджено з мінімальним обговоренням. Ухвалили понад 60 рішень, у тому числі, регламент, 20 довгострокових програм та кілька звернень до центральної влади. Депутати від ОПЗЖ очолили дві постійні комісії, а представника цієї фракції Василя Куліду призначили начальником управління комунального майна обласної ради.

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Водночас, як і раніше, на сесії були відсутні депутати від партій "Батьківщина", "Наш край", "За майбутнє" та "Європейська солідарність". Вони бойкотують засідання через незгоду з призначенням керівництва ради, вибори якого на установчій сесії, на їхню думку, пройшли з порушенням чинного законодавства. Наразі вони чекають рішення суду.

Як повідомляло агентство, перша сесія Чернігівської обласної ради 8 скликання відбулася 2 грудня 2020 року. Вона супроводжувалася блокуванням трибуни, залишенням незгодними депутатами сесійної зали та "мінуванням" адмінбудівлі ради. У виборах голови та її заступників взяли участь лише 33 обранці з коаліції, яку утворили представники 3-х політсил із 8-ми, що пройшли до органу місцевого самоврядування. Депутати 5-ти фракцій заявили, що вибори відбулися з порушенням регламенту і законодавства і перестали ходити на сесію. Засідання другої (позачергової) сесії Чернігівської облради було зірване 23 і 28 грудня.

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За підсумками місцевих виборів 25 жовтня 2020 р. мандати Чернігівської обласної ради отримали представники 8-ми політичних партій: "Рідний дім", "Наш край", "Слуга народу", "Радикальна партія Ляшка","Батьківщина", "Опозиційна платформа - за життя", "За майбутнє", "Європейська солідарність". Найбільше депутатських місць (19) дісталося партії "Рідний дім", засновником якої є Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Коаліцію в обласній раді утворили "Рідний дім", "Слуга народу" та Радикальна партія Олега Ляшка.

Фото: Petriot333, uk.wikipedia.org