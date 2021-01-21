Херсонська облрада ухвалила звернення щодо тарифів

Херсонська облрада закликає ухвалити закон про Єдину систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги і пропонує визначити область як пілотну для впровадження такої системи.

Про це йдеться у зверненні до Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо зниження цін на електроенергію, природний газ, інших житлово-комунальних тарифів для населення, прийнятому на позачерговій сесії облради 21 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, в облраді закликають Верховну Раду «в найкоротші строки прийняти закон про впровадження Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги та визначити Херсонську область як пілотну для впровадження даної системи моніторингу».

Депутати облради також закликали парламент внести зміни до держбюджету, забезпечивши показники фінансування житлово-комунальних субсидій для населення на рівні, не меншому за торішній.

Водночас депутати звертаються до Кабінету Міністрів щодо перегляду рішень про скасування пільгового тарифу на електроенергію для населення та пропонують збільшити його розмір до 200 кВт із збереженням пільгової ціни на рівні 0,9 грн; для осіб у яких встановлено електроопалення, на період опалювального сезону встановити сплату за спожиту електроенергію на рівні 50 відсотків. Крім того, пропонується розробити механізм обмеження націнки постачальників газу на транспортування, прив’язавши її до ціни транспортування НАК «Нафтогаз України»; встановити ціну на газ на рівні запропонованої Нафтогазом улітку 2020 року – 4,49 грн.

Депутати також закликають провести перевірку всіх газопостачальників, що сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу, розробити чіткий механізм функціонування ринку газу, який виключатиме можливість зловживань. Для стимулювання конкуренції між постачальниками газу пропонується зобов'язати компанії публікувати річний тариф на газ.

У зверненні також пропонується запровадити систему проведення незалежної перевірки величини тиску та/або якісних показників природного газу, що подається операторами ГРМ до споживача.

Під час обговорення цього питання перший заступник голови обласної ради - керівник виконавчого апарату Юрій Соболевський підкреслив, що у зверненні враховані пропозиції всіх фракцій в облраді, а також представників громадськості.

Поки у сесійній залі депутати обговорювали питання щодо звернення, на вулиці чекали їхнього рішення мітинувальники. Близько 150 чоловік прийшли під облраду, аби впевнитися, що у зверненні будуть враховані пропозиції громадськості, озвучені на попередніх акціях. Вони тримали у руках саморобні плакати та прапори SaveФОП. Крім того, під будівлею облради стояли й люди з партійною символікою «Європейської солідарності».

Законопроєкт "Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги" зареєстрований у ВР у квітні 2020 року, однак у вересні він був знятий з розгляду.

У пояснювальний записці до нього зазначається, що для усунення дисбалансу енергетичних, фінансових та інформаційних потоків в енергетичному секторі та житлово-комунальному господарстві необхідний перехід до ЄДСМ. Ця система включає багато аспектів вирішення проблем енергоефективності та енергозбереження, зокрема розробку та запровадження комплексу уніфікованих організаційних, технічних, комунікаційних, інформаційних, програмних засобів і методів формування всіх видів енергетичних балансів.