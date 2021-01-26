Свободівець Семеніхін вдруге переміг на виборах мера Конотопа
Такі дані територіальної виборчої комісії опублікувала Центральна виборча комісія у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
“Місто Конотоп, результати повторних виборів міського голови. За інформацією, яку ми отримали від ТВК, 40,3% виборців (це 7 474 голоси) проголосували за Семеніхіна Артема”, - ідеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що явка у день голосування 24 січня в Конотопі становила 30,8% (18 516 виборців).
Семеніхіна вже обирали міським головою Конотопа у 2015 році.
Повторні вибори у Конотопі були призначені через смерть Олександра Лугового, який на виборах 25 жовтня 2020 року був обраний міським головою. Луговий балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів. Він помер від ускладнень COVID-19 15 листопада минулого року.
Семеніхін на жовтневих виборах посів друге місце.