Свободівець Семеніхін вдруге переміг на виборах мера Конотопа

У Конотопі, де 24 січня відбулися повторні вибори міського голови, найбільше голосів виборців набрав представник “Свободи” Артем Семеніхін, який очолював місто у 2015-2020 роках.

Такі дані територіальної виборчої комісії опублікувала Центральна виборча комісія у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Місто Конотоп, результати повторних виборів міського голови. За інформацією, яку ми отримали від ТВК, 40,3% виборців (це 7 474 голоси) проголосували за Семеніхіна Артема”, - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що явка у день голосування 24 січня в Конотопі становила 30,8% (18 516 виборців).

Семеніхіна вже обирали міським головою Конотопа у 2015 році.

Повторні вибори у Конотопі були призначені через смерть Олександра Лугового, який на виборах 25 жовтня 2020 року був обраний міським головою. Луговий балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів. Він помер від ускладнень COVID-19 15 листопада минулого року.

Семеніхін на жовтневих виборах посів друге місце.