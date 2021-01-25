У Раді недостатньо документів для призначення виборів мера Харкова – Разумков

До Верховної Ради надійшла лише частина необхідного пакету документів для призначення виборів міського голови Харкова.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу після Погоджувальної ради.

"Щодо виборів у Харкові - я впевнений, ви всі бачили інформацію про те, що до нас надійшла лише частина необхідного пакету документів - а саме лише лист. Повинен бути додатковий матеріал для того, щоб Верховна Рада приступила до розгляду цього питання. Станом на сьогодні його немає. Коли з'явиться - мені важко відповідати, тому що м'яч знаходиться на полі Харківської міської ради", - поінформував спікер.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" помер від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом, харківський міський голова Геннадій Кернес.

Читайте також: Призначення виборів мера Харкова комітет Ради розгляне 27 січня

23 грудня Кернес після відспівування у харківському Благовіщенському кафедральному соборі похований на 2-му міському кладовищі.

Проте Верховна Рада не може призначити позачергові вибори міського голови Харкова, оскільки Харківська міськрада не надала необхідні документи про смерть Геннадія Кернеса. Про це повідомило Суспільне, посилаючись на службову записку Управління ВР у зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування.

5 січня секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що, відправляючи звернення до Верховної Ради, зробив "усе за законом".

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розгляне питання проведення виборів міського голови Харкова на засіданні у середу, 27 січня.