Призначення виборів мера Харкова комітет Ради розгляне 27 січня

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розгляне питання проведення виборів міського голови Харкова на засіданні у середу, 27 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови комітету, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура в Телеграм-каналі.

"За результатами мого звернення, питання проведення виборів мера Харкова буде розглянуто Комітетом ВР організації держвлади і місцевого самоврядування 27 січня", - поінформував Качура.

Депутат також оприлюднив відповідний лист голови комітету Андрія Клочка.

Так, у документі зазначається, що клопотання Харківської міської ради про призначення позачергових виборів харківського міського голови наразі перебуває на вивченні в підкомітеті з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" помер від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом, харківський міський голова Геннадій Кернес.

23 грудня Кернес після відспівування у харківському Благовіщенському кафедральному соборі похований на 2-му міському кладовищі.

Проте Верховна Рада не може призначити позачергові вибори міського голови Харкова, оскільки Харківська міськрада не надала необхідні документи про смерть Геннадія Кернеса. Про це повідомило Суспільне, посилаючись на службову записку Управління ВР у зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування.

5 січня секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що, відправляючи звернення до Верховної Ради, зробив "усе за законом".