Кернеса у «Шаріте» місяць виводили з коми

Померлого мера Харкова Геннадія Кернеса у німецькій клініці «Шаріте» виводили із коми впродовж місяця.

Як передає Укрінформ, про це бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив в інтерв`ю «Українській правді».

«Як його виводили із коми? Спочатку виводили на півгодини, опускали ліки, він прокидався. Лікарі говорили, що йому не можна різко повертатися – зараз почне тризвонити, кричати. Тому це правда, що перший місяць його поступово виводили з коми. А потім він телевізор дивився, поруч із ним у палаті лежав якийсь поляк, вони спілкувалися. Він у палаті не був сам», - сказав Фукс.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 17 грудня 2020 року Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних із коронавірусом. Останні дні він перебував на цілодобовому гемодіалізі через відмову обох нирок.

23 грудня Кернеса поховали на Алеї почесних громадян міського кладовища №2 у Харкові.