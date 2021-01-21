У комітеті Ради сказали, коли можуть призначити позачергові вибори у Харкові

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не вносив до порядку денного питання про призначення позачергових виборів у Харкові, і якщо питання не розглянуть до кінця січня, вибори призначать на жовтень 2021 року.

Про це, передає Укрінформ, Суспільному повідомив голова профільного підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету ВРУ Віталій Безгін.

"Станом на зараз нема що виносити на засідання комітету 25 або 27 січня. Відповідно, нема що розглядати на наступному тижні в залі засідань. Дійсно, зайшло клопотання від секретаря міськради на членів комітету: мене, Корнієнка, Загоруйка і ще кількох. Мова про призначення позачергових виборів. Втім, жодних супровідних документів до цього клопотання ми не отримали", — зазначив Безгін.

За його словами, серед таких документів — завірена печаткою ради копія свідоцтва про смерть міського голови, а також засвідчена копія рішення ради, яким береться до відома факт смерті голови.

Читайте також: У Харкові відкрили справу через оголошення Кернеса мером

"З переліку, наведеного у законі "Про місцеве самоврядування", я як народний депутат станом на 20 січня 2021 року отримав тільки клопотання. Свідоцтво про смерть та копію рішення ради громади не отримав", - додав Віталій Безгін.

За його словами, це або виглядає винятково як політичний крок, або супровідні документи через якусь помилку до комітету не дійшли: "В будь-якому випадку нема що розглядати з правової точки зору" .

Щодо строків, відзначив Безгін, то якщо рішення не буде ухвалене найближчим часом, вибори можуть бути призначені вже тільки на жовтень, а не на березень 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня у парламенті підтвердили, що отримали клопотання від секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова, датоване 31 грудня.

5 січня Терехов заявляв, що, відправляючи звернення до Верховної Ради, зробив "усе за законом".

19 січня секретар Харківської міської ради повідомив журналістам, що електронний підпис Геннадія Кернеса під поданням його кандидатури на посаду секретаря міськради обов'язково пройде перевірку на справжність: "Коли закінчиться ця перевірка, ті люди, які її ініціювали, повинні будуть перед усіма вибачитися".

У ніч проти 17 грудня 2020 року Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.

23 грудня Геннадія Кернеса поховали у Харкові на 2-му міському цвінтарі.