У Харкові відкрили справу через оголошення Кернеса мером

Як передає Укрінформ, про це у своєму Телеграмі 15 січня повідомила депутат Харківської міськради від партії «Слуга народу» Аліна Мустафаєва.

«Харківська обласна прокуратура за моїм зверненням порушила справу проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової. Саме вона оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу», - написала депутат і опублікувала відповідь прокуратури на її звернення.

У документі зазначається, що провадження відкрили за ч.1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, а слідством займатиметься Слідче управління поліції Харківщини під процесуальним керівництвом групи прокурорів.

Раніше Мустафаєва оприлюднила відповідь відомства за підписом першого заступника прокурора обласної прокуратури Володимира Лимаря, в якій сказано, що розслідується справжність електронного підпису Геннадія Кернеса на поданні щодо кандидатури секретаря міськради (кваліфікація за ч. 3 ст. 358 Кримінального Кодексу України - підробка документів). Слідством також займатиметься поліція.

Речник прокуратури Дмитро Чубенко сьогодні уточнив кореспонденту агентства, що ці дві справи не об’єднані в одну і справді порушені за заявами депутата міської ради. Справа за ч.1 ст. 367 (службова недбалість) відкрита не у відношенні голови ТВК, а за фактами, викладеними в заяві депутата. Підозр наразі нікому не оголошували. Щодо запланованих чи проведених допитів посадових осіб міськради та депутатів, присутніх на сесії, правоохоронці інформацію не надають.

«Слідчі дії по цих справах поки що без коментарів», - зазначив Чубенко.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2020 року на першій сесії Харківської міськради нового скликання Кернеса не було, і присяги він не складав. Голова ТВК Ольга Мозгова заявила: «За змістом статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", присягу складає лише особа, яка вперше була обрана на посаду селищного сільського або міського голови. В той же час Кернес Геннадій Адольфович обраний міським головою не вперше та вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці. Відповідно до зазначених вище законів, Кернес Геннадій Адольфович з цього часу набуває повноважень Харківського міського голови».

Депутати таємним голосуванням обрали Ігоря Терехова - ексзаступника Харківського міського голови Кернеса - секретарем міської ради. За словами Мозгової, мерія отримала листа з електронним підписом Кернеса, в якому він запропонував кандидатуру Терехова на посаду секретаря міськради.

Головуючий на цій сесії Олександр Новак також заявив, що в листі вказана кандидатура Терехова: «Електронний підпис Кернеса перевірений та визнаний дійсним, про що є відповідний документ».

У ніч проти 17 грудня 2020 року Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, пов'язаних з пораненням у 2014 році, які загострилися на тлі перенесеного коронавірусу. 23 грудня Кернеса поховали у Харкові.