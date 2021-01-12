Міськраду Харкова обурили підозри, що е-підпис Кернеса підробний

Заяви про підроблення електронного підпису Кернеса - це спроба дискредитувати міську владу Харкова.

Про це йдеться у заяві, яка розміщена на сайті Харківської міської ради, передає Укрінформ.

"Весь учорашній день і сьогоднішній ранок стрічки новин рясніють заголовками на кшталт "Підпис Кернеса підробили на важливому документі: поліція веде розслідування", "У Харкові почали розслідування про підробку підпису Кернеса на важливому документі" і так далі в тому ж дусі. Причому чимало ЗМІ пишуть про це, як про доконаний факт, абсолютно забуваючи вказати, що правоохоронні органи проводять просту стандартну перевірку за заявою однієї із депутаток Харківської міської ради, якій, з незрозумілих нам причин, раптом здалося, що підпис Геннадія Кернеса під поданням Ігоря Терехова на посаду секретаря міськради був підроблений. Уточнимо: "підроблений" цифровий підпис, що в принципі неможливо", - йдеться в тексті повідомлення.

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Харківська міська рада, йдеться у заяві, працює виключно в рамках українського законодавства, яке не тільки дозволяє, але й стимулює використання електронного документообігу.

Крім того, зазначається в документі, подібні вкидання, які спостерігаються з боку окремих депутатів міськради та деяких творців мертвонароджених політичних проєктів, є нічим іншим, як спробою дискредитувати міську владу.

Харківська міська рада закликає усіх заспокоїтися і дати поліції у спокійній обстановці переконатися, що всі рішення, ухвалені на сесії 9 грудня, були чесними і законними.

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"Також міська рада залишає за собою право подати до суду на особливо непорядні ЗМІ, які поширюють фейкову інформацію про нібито "підробку" підпису Геннадія Кернеса", - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня депутатка Харківської міськради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва оприлюднила у Фейсбуці лист-відповідь від 11 січня за підписом першого заступника керівника обласної прокуратури Володимира Лимаря, де йдеться про те, що відомості, викладені у зверненні депутатки від 29 грудня 2020 року (щодо можливої фальсифікації електронного підпису Кернеса ред.) внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів).

Справу розслідує слідче управління ГУ НП України в Харківській області.

9 грудня 2020 року на сесії Харківської міськради нового скликання депутати таємним голосуванням обрали Ігоря Терехова - ексзаступника Харківського міського голови Геннадія Кернеса - секретарем міської ради.

Тоді ж голова Харківської міської ТВК Ольга Мозгова заявила, що мерія отримала листа з електронним підписом Кернеса, в якому він запропонував кандидатуру Терехова як секретаря міськради.

Головуючий на цій сесії Олександр Новак також заявив, що в листі вказана кандидатура Терехова: "Електронний підпис Кернеса перевірений та визнаний дійсним, про що є відповідний документ".

Вночі 16 грудня Харківський міський голова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Останні дні він перебував на цілодобовому гемодіалізі через відмову обох нирок.

23 грудня Кернес похований у Харкові на Алеї почесних громадян міського кладовища №2.