Міськраду Харкова пікетували, поки там вирішували увічнити пам'ять Кернеса

Харківська міська рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про увічнення пам’яті померлого мера Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сесія розпочалася о 12:00 хвилиною мовчання. Питання щодо увічнення пам'яті Геннадія Кернеса було у порядку денному першим.

Депутати більшістю голосів підтримали проєкт загального рішення про вшанування пам'яті Кернеса та вжиття заходів щодо увічнення його пам’яті, які передбачені чинним законодавством.

Водночас, під будівлею міськради тривав пікет. Представники громадських об’єднань та спілки ветеранів АТО вимагали місцеву владу не порушувати закон України стосовно безкоштовного проїзду учасників АТО, та не приймати рішення по увічненню Кернеса шляхом перейменування проспекту Науки. Також зробили перфоманс проти намагання виділити півтора мільйона гривень на будівництво чергового арт-об’єкту.

Харківські активісти пікетували першу сесію міської ради / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, уночі проти 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" помер від ускладнень, пов'язаних із коронавірусом, Харківський міський голова Геннадій Кернес, який лікувався там із середини вересня. Останні дні він цілодобово знаходився на гемодіалізі через відмову обох нирок.