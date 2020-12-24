Справу Кернеса не закрили - сім’я померлого хоче повної реабілітації

Київський райсуд Полтави відклав підготовче засідання у справі щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі, катуваннях та погрозі вбивством двох активістів харківського Євромайдану у січні 2014 року.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

"Суд відклав підготовче засідання в цієї справі у зв'язку с поданим нами клопотанням про перенесення дати", - зазначив Гунченко.

За його словами, чергове засідання призначено на 29 січня 2021 року.

"Родина померлого Кернеса та адвокати заперечують проти закриття справи через смерть обвинуваченого та наполягатимуть на його повній реабілітації", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Він перебував там на лікуванні з середини вересня.

20 листопада Київський райсуд Полтави переніс на 24 грудня підготовче засідання у справі щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців через неявку у зв'язку з карантином та лікуванням Кернеса у Німеччині.

31 січня Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасував рішення Київського райсуду Полтави від серпня 2018 року про закриття справи проти Кернеса та його охоронців та ухвалив розглянути її спочатку в суді першої інстанції.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу Кернеса з формулюванням "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі".

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Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо того, чи є правосудним рішення судді Антонова. У липні 2019 року Вища рада правосуддя задовольнила відставку судді Антонова.

Геннадій Кернес і його охоронці не вважають себе винними. Ім загрожує до 15 років ув'язнення.

25 січня 2014 року в Харкові невідомі напали на учасників маршу на підтримку Євромайдану. Тоді депутат Харківської облради ("Батьківщина") Іван Варченко заявив про викрадення двох активістів після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю "Національ". Пізніше відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення січня не підтвердилася.