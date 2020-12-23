З Кернесом прийшли попрощатися 110 тисяч харків'ян

У церемонії прощання з Харківським міським головою Геннадієм Кернесом, труна якого була встановлена у холі Харківського театру опери та балету, взяли участь 110 тисяч людей.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Оксана Калмикова.

Прощання з Геннадієм Кернесом / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Кількість людей, що з 9:00 до 14:00 взяли участь у прощанні з мером Харкова Геннадієм Кернесом, з дотриманням правил карантину, досягла 110 тисяч", - Калмикова.

За її словами, церемонія тривала близько 5 годин. "Захід продовжили більш ніж на годину за бажанням тисяч людей, які прийшли до театру", - додала вона.

Квіти від людей спеціальний автомобіль декілька разів відвозив до міського кладовища №2, де відбувається поховання Кернеса.

Як повідомляв Укрінформ, Кернес помер вночі 17 грудня. Він із середини вересня перебував у німецькій лікарні "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.