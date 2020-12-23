У Харкові під час поховання Кернеса невідомі запустили салют

Поховання мера Харкова Геннадія Кернеса на міському кладовищі №2 супроводжувалося салютом, який запустили невідомі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кернеса поховали на Алеї почесних громадян на кладовищі №2, що у Київському районі міста, навпроти могили колишнього мера Харкова, ексголови Харківської ОДА Євгена Кушнарьова.

На кладовищі були встановлені національні прапори України та прапори міста Харкова із жалобними стрічками. На церемонії були присутні рідні, близькі та друзі Кернеса, керівництво міської ради, депутати.

Під час поховання Кернеса несподівано пролунали звуки салюту.

За словами охоронців заходу, салют було запущено в районі станції метро "Київська".

У відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області повідомили, що зараз поліція перевіряє цей факт.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 23 грудня у Свято-Благовіщенському катедральному соборі відбулося відспівування покійного Геннадія Кернеса.

Пізніше пройшла церемонія прощання з Кернесом, участь у якій взяли 110 тисяч осіб, стверджують у поліції.

Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Він перебував там на лікуванні з середини вересня.

У понеділок, 21 грудня, тіло померлого мера Харкова доставили літаком з Берліна.