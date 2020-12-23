Справа 2014 року: Кернеса хочуть реабілітувати через суд

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу після церемонії прощання з Кернесом його адвокат Олександр Гунченко.

"У мережі поширюються чутки про нібито закриття 24 грудня у Київському райсуді Полтави слухань у справі проти Кернеса щодо подій у січні 2014 року у Харкові у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Це помилкова інформація. Родина та адвокати Кернеса заперечують проти закриття справи у зв'язку зі смертю Кернеса, бо це не є реабілітуючою підставою для висновків", - зазначив Гунченко.

За його словами, родина та сторона захисту Кернеса будуть наполягати у суді щодо його реабілітації: "Має бути повне виправдання та реабілітація, як, наприклад, у справах щодо репресованих".

Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада Київський райсуд Полтави переніс на 24 грудня підготовче засідання у справі щодо Кернеса та двох його охоронців, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі, катуваннях та погрозі вбивством двох активістам харківського Євромайдану у січні 2014 року. Причина перенесення – неявка учасників справи через карантин, до того ж Кернес лікувався у Німеччині.

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31 січня Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасував рішення Київського райсуду Полтави від серпня 2018 року про закриття справи проти Кернеса та його охоронців та ухвалив розглянути її спочатку в суді першої інстанції.

13 лютого Київський райсуд Полтави отримав справу на повторний судовий розгляд, яку передано з Полтавського апеляційного суду.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу Кернеса з формулюванням "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі".

Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо того, чи є правосудним рішення судді Антонова.

У липні 2019 року Вища рада правосуддя задовольнила відставку судді Антонова.

Кернес і його охоронці не вважають себе винними, їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Невідомі напали на учасників маршу на підтримку Євромайдану в Харкові 25 січня 2014 року. Того самого дня депутат Харківської облради від партії "Батьківщина" Іван Варченко заявив про викрадення двох активістів після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю "Національ". Пізніше відділ зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.