У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу

У Харкові оголошено траур 23 грудня - у день поховання міського голови Геннадія Кернеса, тіло якого ввечері 21 грудня доставили з Німеччини.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на розпорядження, підписане секретарем міськради, в.о. мера Ігорем Тереховим.

"У зв'язку із проведенням траурних заходів, пов'язаних зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса, 23 грудня оголошене днем ​​жалоби в Харкові", - йдеться у розпорядженні.

Завтра будуть приспущені державні прапори і прапори Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Також будуть скасовані всі розважально-концертні заходи.

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Як повідомляв Укрінформ, Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Тоді ж у Харкові оголосили 3-денний траур: 17, 18, 19 грудня.

Пізніше було вирішено, що один день жалоби буде перенесений на день похорону Кернеса.

Поховають Кернеса на 2-му міському кладовищі.

На виборах 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів і втрете став Харківським міським головою.