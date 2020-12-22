У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на розпорядження, підписане секретарем міськради, в.о. мера Ігорем Тереховим.
"У зв'язку із проведенням траурних заходів, пов'язаних зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса, 23 грудня оголошене днем жалоби в Харкові", - йдеться у розпорядженні.
Завтра будуть приспущені державні прапори і прапори Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Також будуть скасовані всі розважально-концертні заходи.
Як повідомляв Укрінформ, Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Тоді ж у Харкові оголосили 3-денний траур: 17, 18, 19 грудня.
Пізніше було вирішено, що один день жалоби буде перенесений на день похорону Кернеса.
Поховають Кернеса на 2-му міському кладовищі.
На виборах 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів і втрете став Харківським міським головою.