До Харкова прибув літак з тілом Кернеса

Чартерний літак Mitsubishi Challenger 850 з тілом Геннадія Кернеса приземлився у міжнародному аеропорту "Харків".

Цей факт кореспонденту Укрінформу підтвердив телефоном з аеропорту директор департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сідоренко.

"Літак, якого очікували о 19:00, приземлився о 19:24. Біля VIP-терміналу борт зустріли колеги Кернеса, секретар міськради Ігор Терехов, який зараз виконує обов’язки мера Харкова, близькі друзі Кернеса, представники депутатського корпусу", - зазначив Сідоренко.

За його словами, поки триває процедура необхідних оформлень. "Після неї кортеж з тілом Кернеса направиться до моргу 17-ї міської лікарні", - повідомив Сідоренко.

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На місті, як стало відомо, багато охоронців. На аеродромі нікого зі сторонніх осіб немає.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 17 грудня помер міський голова Харкова Геннадій Кернес, який із середини вересня перебував у німецькій лікарні "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.

Поховання Кернеса відбудеться у середу, 23 грудня, на 2-му міському кладовищі, де поховано чимало відомих харків’ян.

Зранку у кафедральному Благовіщенському соборі відбудеться відспівування Кернеса. О 09:00 у холі театру опери та балету почнеться церемонія прощання.

Фото: Суспільне