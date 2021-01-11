У Харкові поліція перевіряє справжність електронного підпису Кернеса у зверненні до Харківської міської ради з пропозицією обрати Ігоря Терехова секретарем міськради, відкрито кримінальне провадження за статтею «підробка документів».

Як передає Укрінформ, про це у своєму Телеграмі повідомила депутат Харківської міськради від партії «Слуга народу» Аліна Мустафаєва.

Мустафаєва оприлюднила відповідь прокуратури на її депутатське звернення. В документі за підписом першого заступника прокурора обласної прокуратури Володимира Лимаря говориться, що відомості про події, якими цікавиться депутат, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 358 Кримінального Кодексу України (підробка документів). Розслідування проводить Слідче управління ГУ Нацполіції в Харківській області під процесуальним керівництвом прокурорів Харківської обласної прокуратури.

«Невстановлені особи Харківської міськради 9 грудня здійснили підробку подання від імені Харківського міського голови Геннадія Кернеса про обрання секретарем Харківської міськради Ігоря Терехова з використанням електронного цифрового підпису Харківської міськради, яка виконана не особисто Геннадієм Кернесом, через стан його здоров'я, а іншими особами», - йдеться у відповіді прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 17 грудня 2020 року Геннадій Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, пов'язаних з пораненням у 2014 році, які загострилися на тлі перенесеного коронавірусу. 23 грудня Кернеса поховали у Харкові.

Перша сесія депутатів нового, 8-го, скликання Харківської міської ради 9 грудня визнала відсутнього у Харкові Кернеса мером міста без складання присяги. Потім на сесії обрали секретарем Терехова.