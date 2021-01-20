У Раді отримали лист про призначення виборів мера Харкова

Клопотання про призначення позачергових виборів Харківського міського голови отримали у профільному комітеті Верховної Ради.

Цю інформацію, передає Укрінформ, Суспільному телефоном підтвердила Олена Тімофті, помічниця народного депутата Віталія Безгіна, голови одного з підкомітетів Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Датою відправлення листа значиться 31 грудня", - зазначила Тімофті.

У Комітеті пообіцяли відповісти згодом, коли клопотання розглянуть.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов не відповів на запитання журналістів, коли саме відбудуться вибори: "Питання - до Верховної Ради". Терехов також не відповів, чи він балотуватиметься: "Коли будуть призначені вибори, тоді я оголошу про своє рішення".

Станом на 15 січня, стало відомо, що у Верховній Раді ще не підтвердили отримання клопотання з Харкова про призначення позачергових виборів Харківського міського голови.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня після сесії міської ради нового скликання Ігор Терехов сказав журналістам, що міська влада звернеться до Верховної Ради з приводу призначення позачергових виборів міського голови 31 грудня: "У нас є 15 днів за законом (з моменту смерті Харківського міського голови Геннадія Кернеса - ред.). Юристи вже готують відповідне звернення. Завтра я його підпишу, і воно буде направлене до Верховної Ради. До речі, 31 грудня – останній день подачі відповідної заяви".

17 грудня секретар міськради Терехов повідомив журналістам, що звернення до парламенту з приводу призначення позачергових виборів у Харкові він направить "у встановлений законом термін".

Раніше голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська заявляла, що оголошення позачергових виборів лежить у площині відповідальності парламенту та може бути розтягнуте на роки, як то вже було неодноразово.

В ніч проти 17 грудня Харківський міський голова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних із коронавірусом. Останні дні він перебував на цілодобовому гемодіалізі через відмову обох нирок.

23 грудня Геннадія Кернеса поховали на Алеї почесних громадян міського кладовища №2 у Харкові.