Одеська міськрада ухвалила профіцитний бюджет-2021 обсягом 10,5 мільярда

Одеська міськрада ухвалила профіцитний бюджет-2021 обсягом 10,5 мільярда

Укрінформ
3-я сесія Одеської міської ради 8 скликання затвердила бюджет міста на 2021 рік обсягом 10,5 млрд грн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пропонуємо на розгляд сесії проєкт бюджету на 2021 рік, який соціально спрямований і профіцитний, як у попередні роки. Зокрема, передбачається затвердити доходи до міського бюджету обсягом 10 мільярдів 467 мільйонів ​​гривень", - зазначила заступник міського голови Одеси Світлана Бедрега.

За її словами, основними джерелами доходів бюджету залишаються, як і раніше, надходження від податку на доходи фізосіб, єдиного податку та податку на землю.

Передбачаються видатки в 2021 році обсягом 9 млрд 583 млн грн, в тому числі 883 млн грн для оплати кредитів. Також пропонується спрямувати кошти Управлінню капітального будівництва - 500 млн грн, Управлінню дорожнього господарства - 314,9 млн, Департаменту міського господарства - 208 млн, КП «Одесміськелектротранс» - 460 млн та КП «Теплопостачання міста Одеси» - 150 млн. грн.

У межах цільової програми «Здоров'я» передбачено виділення коштів на страхування медиків, до міського Фонду боротьби з коронавірусом депутати заклали 100 млн грн. Також буде підвищено зарплату працівникам бюджетної сфери - видатки на фінансування її збільшаться на 20%.

Проєкт бюджету-2021 Одеси підтримали 48 депутатів, передусім члени фракцій "Довіряй ділам", "Слуги народу" та "Європейської солідарності".

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Тим часом Одеська обласна рада ухвалила бюджет області на 2021 рік.

Як передає кореспондент Укрінформ, також на 3-й сесії депутати обрали Вадима Шкарівського та Олександра Урбанського на посади заступників голови облради. Їх висунули фракції ОПЗЖ і "За майбутнє".

"Основний підхід, який застосовано при формуванні обласного бюджету на 2021 рік, - раціональне використання бюджетних коштів, які надходять з різних джерел, а також підвищення ефективності витрат та концентрація їх на пріоритетних напрямках", - заявила голова депутатської комісії з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності Ольга Юрко.

За її словами, заплановано доходи у бюджеті-2021 обсягом 4 млрд 824 млн грн, у тому числі загальний фонд – 3 млрд 853 млн, спеціальний фонд – 971 млн грн. Орієнтовані видатки - 4 млрд 827 млн грн. Зокрема передбачено фінансування регіональних програм "Розвиток освіти Одеської області", "Здоров'я Одещини", "Соціальний захист населення в Одеській області" та інші.

За ухвалення бюджету на 2021 рік, який майже на 400 млн грн менший порівняно з бюджетом-2020, проголосували 77 депутатів із 79 присутніх на сесії.

Також депутати затвердили Програму соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2021 рік, комплексну програму соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки "Соціальний захист населення в Одеській області", обласну цільову програму "Здоров’я Одещини" тощо.

Як повідомляв Укрінформ, голову облради Григорія Діденка (фракція "Слуга народу") і його першого заступника Олега Радковського (фракція "Батьківщина") обрали на 2-й сесії Одеської облради.

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