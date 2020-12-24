Одеська міськрада ухвалила профіцитний бюджет-2021 обсягом 10,5 мільярда

3-я сесія Одеської міської ради 8 скликання затвердила бюджет міста на 2021 рік обсягом 10,5 млрд грн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пропонуємо на розгляд сесії проєкт бюджету на 2021 рік, який соціально спрямований і профіцитний, як у попередні роки. Зокрема, передбачається затвердити доходи до міського бюджету обсягом 10 мільярдів 467 мільйонів ​​гривень", - зазначила заступник міського голови Одеси Світлана Бедрега.

За її словами, основними джерелами доходів бюджету залишаються, як і раніше, надходження від податку на доходи фізосіб, єдиного податку та податку на землю.

Передбачаються видатки в 2021 році обсягом 9 млрд 583 млн грн, в тому числі 883 млн грн для оплати кредитів. Також пропонується спрямувати кошти Управлінню капітального будівництва - 500 млн грн, Управлінню дорожнього господарства - 314,9 млн, Департаменту міського господарства - 208 млн, КП «Одесміськелектротранс» - 460 млн та КП «Теплопостачання міста Одеси» - 150 млн. грн.

У межах цільової програми «Здоров'я» передбачено виділення коштів на страхування медиків, до міського Фонду боротьби з коронавірусом депутати заклали 100 млн грн. Також буде підвищено зарплату працівникам бюджетної сфери - видатки на фінансування її збільшаться на 20%.

Проєкт бюджету-2021 Одеси підтримали 48 депутатів, передусім члени фракцій "Довіряй ділам", "Слуги народу" та "Європейської солідарності".

Тим часом Одеська обласна рада ухвалила бюджет області на 2021 рік.

Як передає кореспондент Укрінформ, також на 3-й сесії депутати обрали Вадима Шкарівського та Олександра Урбанського на посади заступників голови облради. Їх висунули фракції ОПЗЖ і "За майбутнє".

"Основний підхід, який застосовано при формуванні обласного бюджету на 2021 рік, - раціональне використання бюджетних коштів, які надходять з різних джерел, а також підвищення ефективності витрат та концентрація їх на пріоритетних напрямках", - заявила голова депутатської комісії з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності Ольга Юрко.

За її словами, заплановано доходи у бюджеті-2021 обсягом 4 млрд 824 млн грн, у тому числі загальний фонд – 3 млрд 853 млн, спеціальний фонд – 971 млн грн. Орієнтовані видатки - 4 млрд 827 млн грн. Зокрема передбачено фінансування регіональних програм "Розвиток освіти Одеської області", "Здоров'я Одещини", "Соціальний захист населення в Одеській області" та інші.

За ухвалення бюджету на 2021 рік, який майже на 400 млн грн менший порівняно з бюджетом-2020, проголосували 77 депутатів із 79 присутніх на сесії.

Також депутати затвердили Програму соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2021 рік, комплексну програму соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки "Соціальний захист населення в Одеській області", обласну цільову програму "Здоров’я Одещини" тощо.

Як повідомляв Укрінформ, голову облради Григорія Діденка (фракція "Слуга народу") і його першого заступника Олега Радковського (фракція "Батьківщина") обрали на 2-й сесії Одеської облради.