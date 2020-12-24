Харківщина прийняла бюджет-21 з резервом 130 мільйонів на медицину

Бюджет Харківської області прийняли у захищених статтях і зі створенням своєрідного резервного фонду для галузі охорони здоров’я у розмірі 130 млн грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, за документ депутати облради проголосували на сесії 24 грудня.

Вказаний медичний резерв буде спрямовуватися в першу чергу на боротьбу з коронавірусом.

«Через всесвітню пандемію COVID-19 2020 рік виявився надважким. Економічні наслідки відчула на собі кожна українська родина. Але навіть у таких умовах ми змогли підготувати максимально збалансований та соціально спрямований проєкт бюджету на 2021 рік. Це відбулося в досить стислі строки, його своєчасне прийняття дозволить ефективно розпочати наступний рік», - сказала голова Харківської ОДА Айна Тимчук, звертаючись до депутатів до голосування.

Загальний обсяг обласного бюджету-2021 складе понад 5,7 млрд грн.

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Сергій Овсянніков повідомив, що, крім захищених статей, в бюджеті передбачили збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня до 6 тис. грн, а з 1 грудня 2021 року – до 6500 грн, а також заклали фінансування частини заходів обласних цільових програм. Зокрема, передбачили кошти для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у першому півріччі, на підтримку театральних і концертних установ, філармонії та на виплату іменних стипендій.

Очікується, що вже на лютневій сесії обласний бюджет буде переглядатися - відповідно до пропозицій депутатів щодо програм соціально-економічного розвитку і фінансових можливостей регіону.