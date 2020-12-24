Вінницька обласна рада ухвалила бюджет-2021

Вінницька обласна рада ухвалила обласний бюджет на 2021 рік з доходами у 4,49 млрд грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення депутати ухвалили на позачерговій сесії.

«Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2021 рік у сумі 4 494 187 030 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у 2 744 568 530 грн, доходи спеціального фонду бюджету у сумі 1 749 618 500 грн, з них бюджет розвитку у сумі 20 000,00 грн», - йдеться у додатку до рішення облради.

Згідно з документом, загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2021 рік затверджено у розмірі 4,487 млрд грн. З них на видатки загального фонду бюджету припадає 2,726 млрд грн. На видатки спеціального фонду закладено 1,761 млрд грн, у тому числі бюджет розвитку у сумі 11,34 млн грн за головними розпорядниками коштів.

Розмір оборотного залишку коштів обласного бюджету встановлено у розмірі 100 тис. грн.

Як повідомлялося, обласний бюджет на 2020 рік був ухвалений з дохідною частиною 4, 242 млрд грн, видаткова частина становила 4,238 млрд грн.