Легалізація ринку бурштину на Рівненщині дала бюджету 34 мільйони

Державний бюджет поповнився на 34 млн грн з початку проведення бурштинових аукціонів у Рівненській області з літа минулого року.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Рівненської облдержадміністрації.

«Напередодні завершився черговий бурштиновий аукціон, на якому право користування надрами ділянки «Мацківська» на Сарненщині продали за понад 380 тисяч гривень. В онлайн торгах змагалися два суб’єкти господарювання. Це вже 12-й «бурштиновий» аукціон на Рівненщині за останні 8 місяців. Переможці онлайн-торгів отримали спеціальні дозволи на 5 років, а держава – додаткові кошти до бюджету країни - 34 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в області ще 14 бурштинових ділянок очікують на продаж на електронних аукціонах. Передбачається, що загальний обсяг надходжень до бюджету від продажу 12 дозволів сягне понад 50 млн грн.

Переможці аукціонів отримують спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право геологічного вивчення та подальшого видобування бурштину на вказаних ділянках.

Як повідомляло агентство, добувати «сонячний камінь» легально дозволяє Закон про бурштин, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським.

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У липні минулого року в Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу права видобутку бурштину на двох ділянках.

19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо врегулювання питання видобутку бурштину. Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про зниження розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 10%.

Правоохоронні органи неодноразово виявляли факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів.