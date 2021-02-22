Суд вдруге розгляне справу про банкрутство Укрбурштину

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства “Укрбурштин” Публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Українські поліметали”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє спеціалізоване видання NADRA info.

Попереднє судове засідання у справі 910/18166/20 призначене на 24 лютого 2021 року.

Зазначається, що провадження було відкрито 9 грудня 2020 року за заявою екс-керівника підприємства Ніколаєнка Павла Володимировича. Як можна припустити з судового рішення, сума грошових вимог Ніколаєнка до ДП “Укрбурштин” – 964 472,94 грн.

Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Козаренка Євгенія Валерійовича.

Як зазначено в рішенні суду від 9 лютого, в грудні 2020 – січні 2021 року свої заяви про грошові вимоги до боржника подали ще 16 кредиторів.

Відкрите провадження – вже друга справа про банкрутство Дочірнього підприємства “Укрбурштин”, нагадали у виданні.

ДП “Укрбурштин” володіє єдиним дійсним спецдозволом на користування надрами на геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислову розробку ділянки Олексіївка (Рівненська область, понад 2000 га).

Як повідомляв Укрінформ, Господарський суд Рівненської області 7 жовтня 2015 року виніс рішення за позовом ДАК “Українські поліметали” і припинив справу щодо банкрутства дочірнього підприємства “Укрбурштин".

У ДАК висловили задоволення цим рішенням, заявивши, що держава має встановити контроль над власними активами, а також варто розпочати сплату боргу компанії кредиторам із фінансового ресурсу її власника - ДАК “Українські поліметали". Таку ж позицію обстоювало й Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Остаточну крапку у справі про банкрутство Укрбурштину поставив Вищий господарський суд України 19 січня 2016 року: 5 скарг від кредиторів і арбітражної керуючої залишилися без задоволення.

Дочірнє підприємство “Укрбурштин” ДАК “Українські поліметали” з 2003 року перебувало у стані банкрутства та з 2005 року контролюється Комітетом кредиторів і керуючим санацією, а не державою. З липня 2015 року 99% боргу ДП “Укрбурштин” (відповідно до реєстру вимог кредиторів) перейшло до британської компанії “Thamesvest LTD”, яку було створено в липні 2015 року зі статутним капіталом у 4 фунти. Це могло унеможливити погашення заборгованості ДП “Укрбурштин” та повернення підприємства під контроль держави. Розмір кредиторської заборгованості, через яку здійснювалося провадження у справі про банкрутство Укрбурштину, становить 7,2 млн грн.