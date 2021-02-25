На Хмельниччині від CОVID-19 першим вакцинували лікаря-реаніматолога

На Хмельниччині першу вакцину від коронавірусу отримав лікар-реаніматолог, заступник медичного директора з терапевтичної роботи Хмельницької міської лікарні Вадим Свінціцький.

Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Почуваю себе абсолютно задовільно. Процедура не болюча, без якихось особливих процедур. Вона не така болюча, як при дифтерії. Маю надію, що процес вакцинації стане тим рушійним важелем, завдяки якому людство зможе повернутися до життя докоронавірусного періоду», - зазначив Свінціцький.

Загалом Хмельниччина отримала 18 300 доз вакцини Oxford/AstraZeneca. Першими нею провакцинують 15 медпрацівників мобільних бригад, а далі - 892 медпрацівників, які лікують хворих на коронавірус.

На першому етапі в області вакцинують 2 520 людей.

На Хмельниччині лабораторно підтверджено 47 354 випадки COVID-19, 44 016 людей одужали, 870 померли.

Як повідомлялося, станом на 25 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 325 841 випадок COVID-19, з них за добу – 8 147.