В Одесі першими вакцинували медиків міської інфекційної лікарні

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації.

"Я добре знаю, наскільки небезпечними є будь-які інфекційні захворювання. Як лікар і як батько розумію всю важливість щеплення для запобігання інфекційним хворобам", - пояснив своє бажання вакцинуватися досвідчений лікар-інфекціоніст.

В Одесі першими вакцинували лікарів міської інфекційної лікарні / Фото: Думская

Директор Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко уточнила на сьогоднішньому брифінгу в ОДА, що за день кабінет щеплення, відкритий в адмінкорпусі інфекційної лікарні, висловили бажання відвідати 60 лікарів і медсестер закладу.

За її словами, усього в черзі на вакцинацію препаратом Covishield - 426 працівників одеських медзакладів першої хвилі боротьби з COVID-19 (на Одещину доправлено 25,9 тисячі доз вакцини).

Якименко уточнила, що станом на 25 лютого зареєстровано всього 1026 заяв від жителів Одеси про бажання вакцинуватися. Передусім, це соцпрацівники, люди, що досягли 80 років, медпрацівники різних закладів і правоохоронці.

"Здійснювати вакцинацію в Одесі будуть три мобільні бригади, до складу яких увійдуть лікар і дві медсестри", - уточнила директор департаменту.

За минулу добу, 24 лютого, на території Одещини зареєстровано 268 нових випадків захворювань на COVID-19.

Як повідомлялося, станом на 25 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 325 841 випадок COVID-19, з них за добу – 8 147.