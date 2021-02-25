На Волині та Рівненщині почали COVID-вакцинацію

У Рівненській та Волинській областях почалася вакцинація від коронавірусу.

На Волині першим щеплення отримав завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, лікар-пульмонолог Олег Яковенко.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Волинської облдержамдіністрації.

Раніше в ОДА інформували, що в область цієї ночі прибули перші 14200 доз вакцини проти коронавірусної хвороби.

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Почалося щеплення від коронавірусу і на Рівненщині.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова облдержадміністрації Віталій Коваль, передає Укрінформ.

«Щеплення від коронавірусу на Рівненщині офіційно розпочалося. Вітаю перших вакцинованих – старшу медичну сестру кардіологічного відділення №2 Рівненської ЦМЛ Тетяну Васечко, завідувача консультативного відділення лікарні Віталія Демчука та подружжя лікарів – Галину і Віктора Москаленків. Також щеплюються працівники мобільних бригад із вакцинації», - повідомив Коваль.

Як поінформували кореспондента агентства в обласному лабораторному центрі, Рівненська область отримала понад 17 тисяч доз вакцин від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Загалом на першому етапі буде вакциновано майже 2,5 тисячі осіб.

В Україні станом на 25 лютого підтверджено 1 325 841 випадок COVID-19, з них за добу - 8 147.