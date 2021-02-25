На Волині та Рівненщині почали COVID-вакцинацію
На Волині першим щеплення отримав завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, лікар-пульмонолог Олег Яковенко.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Волинської облдержамдіністрації.
Раніше в ОДА інформували, що в область цієї ночі прибули перші 14200 доз вакцини проти коронавірусної хвороби.
Почалося щеплення від коронавірусу і на Рівненщині.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова облдержадміністрації Віталій Коваль, передає Укрінформ.
«Щеплення від коронавірусу на Рівненщині офіційно розпочалося. Вітаю перших вакцинованих – старшу медичну сестру кардіологічного відділення №2 Рівненської ЦМЛ Тетяну Васечко, завідувача консультативного відділення лікарні Віталія Демчука та подружжя лікарів – Галину і Віктора Москаленків. Також щеплюються працівники мобільних бригад із вакцинації», - повідомив Коваль.
Загалом на першому етапі буде вакциновано майже 2,5 тисячі осіб.
В Україні станом на 25 лютого підтверджено 1 325 841 випадок COVID-19, з них за добу - 8 147.