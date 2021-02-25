На Полтавщині стартувала вакцинація від COVID-19

На Полтавщині першим від коронавірусу вакцинували лікаря-інфекціоніста Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.

Про це повідомив у Телеграмі голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє Укрінформ.

«Вакцинація на Полтавщині розпочалася. Роман Пономаренко – лікар-інфекціоніст із Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Він перший в області отримав щеплення від коронавірусу. Почувається добре», - повідомив очільник обладміністрації.

На Полтавщині розпочалася вакцинація / Фото: Полтавська ОДА

Раніше пресслужба облдержадміністрації інформувала, що Полтавщина отримала 19300 доз вакцин Oxford/AstraZeneca Covishield індійського виробника для вакцинації від COVID-19.

На першому етапі в області заплановано щепити понад 6 700 людей, серед яких більше 4 тисяч медиків. Це – працівники мобільних бригад із вакцинації; лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; працівники екстреної медичної допомоги, а також працівники та мешканці спеціалізованих інтернатних закладів.

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Для вакцинації на першому етапі будуть задіяні 2 мобільні бригади з імунізації. Вони вакцинуватимуть медичних працівників 28-ми перепрофільованих лікарень для лікування хворих на COVID-19.

Для роботи цих бригад в області в лікарнях створено 5 тимчасових пунктів щеплень. Сюди буде виїздити бригада згідно зі складеним графіком. Також медики, які лікують хворих на COVID-19, та працівники екстреної меддопомоги будуть організовано підвозитися до вказаних пунктів щеплень.

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Як повідомлялося, вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Упродовж першого дня кампанії провели 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою вакцини.