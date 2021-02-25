Мовний скандал у Харкові: поліція не отримувала звернень щодо депутата Лесика
Про це сказала кореспондентові Укрінформу керівник відділу комунікції обласної поліції Олена Баранник.
"Поліція у будь-якому разі реагує на звернення щодо правопорушень та розпочинає розслідування. У даному випадку ми не отримували звернення", - зазначила Баранник.
Крім того, речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко також заявив, що у нього немає інформації стосовно виступів на сесії міськради депутата Андрія Лесика.
Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого під час третьої сесії Харківської міської ради нового скликання депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Андрія Лесика, який відмовився виступати українською і назвав події Євромайдану "збройним державним переворотом", прогнали з трибуни.
17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.