Мовний скандал у Харкові: поліція не отримувала звернень щодо депутата Лесика

Поліція не отримувала звернень щодо порушення депутатом Андрієм Лесиком (ОПЗЖ) на сесії Харківської міської ради закону про державну мову та заперечення ним Революції гідності.

Про це сказала кореспондентові Укрінформу керівник відділу комунікції обласної поліції Олена Баранник.

"Поліція у будь-якому разі реагує на звернення щодо правопорушень та розпочинає розслідування. У даному випадку ми не отримували звернення", - зазначила Баранник.

Крім того, речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко також заявив, що у нього немає інформації стосовно виступів на сесії міськради депутата Андрія Лесика.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого під час третьої сесії Харківської міської ради нового скликання депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Андрія Лесика, який відмовився виступати українською і назвав події Євромайдану "збройним державним переворотом", прогнали з трибуни.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.