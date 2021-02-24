Укрзалізниця призупиняє продаж квитків до «червоного» Прикарпаття

У зв’язку з карантинними обмеженнями Укрзалізниця з 26 лютого призупиняє продаж квитків на поїзди, що прямують до Івано-Франківщини та у зворотньому напрямку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

"Реагуючи на епідеміологічну ситуацію, що склалася в Івано-Франківській області, Укрзалізниця з 00 год. 00 хв. 26 лютого до 12 березня 2021 року призупиняє продаж квитків у напрямку населених пунктів Івано-Франківщини та у зворотному напрямку. Продаж проїзних документів буде відновлено відразу після поліпшення епідеміологічної ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Для пасажирів, які придбали квитки раніше, Укрзалізниця разом із Міністерством інфраструктури опрацьовує механізм, який дасть змогу пасажирам безпечно дістатися місць призначення.

Водночас Укрзалізниця розширює можливості для повернення квитків: пасажири, які через карантинні обставини будуть змушені змінити свої плани, зможуть зручно та безпечно повернути квитки у будь-якій залізничній касі країни, при цьому їм буде відшкодовано повну вартість квитка. Повернути квитки можна упродовж 30 днів, починаючи з 26 лютого.

Також повідомляють, що 24 – 25 лютого всі поїзди прямуватимуть за розкладом. У продажу наявні ще понад 4000 квитків на 15 рейсів з Івано-Франківщини й за потреби будуть надані додаткові вагони, щоб дати змогу максимально безпечно залишити регіон тим, хто вже запланував подорож. А пасажирам, які планують поїздки в гори, пропонуємо альтернативні маршрути до станцій Ясіня, Кваси, Рахів, Воловець, Сколе, Славсько. Зокрема, нагадуємо про подовження курсування швидкісного «Лижного експресу» № 745 до Славська з можливістю придбання квитків через чат-бот Укрзалізниці.

Як повідомлялося, 17 лютого Кабінет Міністрів ухвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня. Встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запровадження обмеження в роботі громадського транспорту в регіонах, віднесених до червоної зони епідеміологічної небезпеки.

В Івано-Франківській області з 26 лютого запроваджується червоний рівень епідеміологічної небезпеки через високий рівень захворюваності на CОVID-19.