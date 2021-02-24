Пожежа у Харкові: одну із загиблих у будинку для літніх досі не ідентифікували

У Харкові досі не ідентифікували одну жінку, яка загинула під час пожежі у нелегальному будинку для літніх людей.

Про це сказав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час засідання уряду, звітуючи про роботу спеціальної урядової комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 23 лютого 2021 року ідентифіковано тіла 14 загиблих, родичі яких отримали свідоцтво про смерть і дозволи на поховання. Залишається неідентифікованим одне тіло загиблої жінки.Триває проведення розшукових заходів щодо встановлення її родичів", - сказав Чернишов.

Він додав, що загалом буде виділено по 10 тисяч гривень на кожну сім'ю загиблих та кожній постраждалій особі, які подали відповідні заяви.

На організацію поховань, що здійснюється за рахунок коштів бюджету Харкова, виділено 172 тисячі гривень. Наразі отримано дозволи від органів досудового розслідування на поховання 14 загиблих. З 15 до 22 лютого поховали 13 осіб.

Як повідомлялося, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

21 січня за дорученням Президента Володимира Зеленського уряд на позачерговому засіданні створив комісію для з'ясування обставин та причин трагічної події у Харкові. Очолив відповідну комісію міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали 4 особи в порядку ст. 208 КПКУ - власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендара будинку та його дружину - директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратора, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.