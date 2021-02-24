Комісія Кабміну назвала причини пожежі в будинку для літніх у Харкові

Пожежу в харківському будинку для літніх людей 21 січня спричинило нехтування правилами протипожежної безпеки та незаконне підключення електроенергії.

Про це сказав Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час засідання уряду, звітуючи про роботу спеціальної урядової комісії повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Висновки: основними причинами винекнення надзвичайної ситуації стали грубе та свідоме порушення встановлеених законодавством вимог пожежної безпеки, а також підключення до будівлі електро- та газопостачання без отримання спеціальних дозволів", - сказав Чернишов.

Він додав, що передумовами, які сприяли винекненню надзвичайної ситуації є такі: відсутність ліцензування у сфері надання соціальних послуг, відсутність контролю у сфері надання соціальних послуг, відсутність на законодавчому рівні порядку припинення діяльності закладів, що не відповідають критеріям, складний порядок отримання соціальних послуг, великий перелік документів та процедурних дій.

"Пропозиції за результатами роботи урядової комісії - рекомендується Харківській міській раді за рахунок коштів міського бюджету завершити здійнення організації похоовань, Харківськкій облраді пртийняти рішення щодо надання матеріальної допомоги сімям загиблих і постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації, НКРЕКП - вдосконалити процедури приєднання до газових та електричнрих мереж", - сказав Чернишов.

Він зауважив, що за інформацією місцевих адміністрацій виявлено 786 недержавних закладів, які надають соціальні послуги з тимчасовим або постійним проживанням громадян, відомостей про які немає в реєстрі. За словами Чернишова, перевірено 620 закладів, з яких до реєстру внесені лише 29 закладів, що надають послуги стаціонарного догляду і до 15 березня планується внести всі виявлені заклади до реєстру.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після виступу Чернишова заявив, що наступний крок - за правоохоронними органами, які мають завершити кримінальні розслідування.

Як повідомлялося, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей. Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

21 січня за дорученням Президента Володимира Зеленського уряд на позачерговому засіданні створив комісію для з'ясування обставин та причин трагічної події у Харкові. Очолив відповідну комісію міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали 4 особи в порядку ст. 208 КПКУ - власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратор, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.