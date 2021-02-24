На Чернігівщині прогнозують повінь, як у 2018 році

Водність річок Дніпра та Десни на Чернігівщині наприкінці лютого наблизилась до середніх багаторічних значень, і весняна повінь може бути такою, як у 2018 році.

Про це у Фейсбуці повідомив Чернігівський обласний центр з гідрометеорології, передає Укрінформ.

«Виходячи з гідрометеорологічної ситуації, що склалася у басейнах річок Дніпра та Десни упродовж осінньо-зимового періоду 2020-2021рр., та за нормального розвитку відповідних процесів у березні - квітні, весняне водопілля 2021 р. буде значно вищим за минулорічне і може бути подібним до повені 2018 року», - ідеться у повідомленні.

Фахівці інформують, що внаслідок гідрометеоумов, що склалися в басейнах Дніпра та Десни вище столиці та Київського водосховища, водність цих річок на кінець лютого наблизилась до середньобагаторічних значень.

Очікується, що на Дніпрі повінь буде близькою до норми й вода підніметься на 1,2-1,7 м; на Десні та Сеймі - нижчою за норму. Десна підвищиться на 1,5-2 м, Сейм - на 1,0-1,5 м.

Згідно з прогнозом, водопілля супроводжуватиметься частковим виходом води на низькі ділянки річкових заплав та можливим підтопленням сільгоспугідь і дачних ділянок. У межах населених пунктів «підмочить» тих, хто забудував та захарастив заплаву.

Довгостроковий прогноз повені в гідрометцентрі складуть у березні. Тоді уточнять і конкретизують його наслідки.

Великої повені в Чернігові фахівці не передбачають.

Як повідомив на нараді начальник міського відділу з питань протидії надзвичайним ситуаціям та цивільного захисту населення Григорій Годун, вода цього року зійде нижче по Десні й «ловити» її будуть інші райони та міста, в тому числі й Київ.

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«На сьогодні рівень води в Десні складає 246 сантиметрів над нулем поста. А вихід на заплави відбувається при висоті 700 см. Тобто, в нас іще є запас чотири з половиною метри», - сказав Годун.

Основне питання, зауважив він, зараз стоїть по Стрижню. Три ставки на цій річці в межах Чернігова заповнені на 100% і, щоб уникнути підтоплень, із них треба вчасно скинути зайву воду.

За інформацією з гідрометцентру, навесні 2018 річки Дніпро, Десна та її притоки виходили з берегів і заливали окремі ділянки доріг, порушували транспортне сполучення між населеними пунктами, підтоплювали приватні домогосподарства, житлові та дачні будинки. Так, зокрема, розлив Стрижня підтопив 96 приватних господарств у Чернігові та Чернігівському районі. Підйом води в Білоусі «підмочив» кілька сотень дач та 40 житлових будинків. А Дніпро так залив дорогу в с. Радуль Ріпкинського району, що нею пересувалися на човнах та автотранспорті підвищеної прохідності. Довжина перелитої ділянки становила 143 м, глибина - 66 см.