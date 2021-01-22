На Прикарпатті розпочали будівництво мосту замість зруйнованого повінню у 2008 році

У селі Рожнів на Прикарпатті розпочали будівництво мосту, який зруйнувала повінь 2008 року. Тоді для автомобільного руху звели тимчасову переправу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області у Фейсбуці.

«21 січня розпочато підготовчі роботи з будівництва мосту через р. Рибниця на км 28+750 а/д Т-09-09 Снятин – Косів – Старі Кути, в селі Рожнів Косівського району. Здійснюється вирізання чагарників, влаштування будівельного майданчика тощо. Старий залізобетонний міст у Рожневі був зруйнований повінню 2008 року. Для забезпечення проїзду автомобільного транспорту побудовано тимчасовий об’їзний міст, який служить понині», - інформує Служба автомобільних доріг в області.

Зазначається, що проєктно-кошторисну документацію для зведення зруйнованого мосту виготовили у 2008-му. Втім, роботи призупинили через відсутність фінансування.

«Служба автомобільних доріг замовила коригування робочого проєкту, який пройшов відповідну експертизу, і в 2020 році отримала дозвільні документи на продовження будівництва мосту», - зазначає САД області.

Читайте також: На Прикарпатті вимагають від влади річного мораторію на підвищення тарифів на енергоносії

Цей проєкт передбачає влаштування залізобетонного мосту довжиною 108,7 м, ширина проїзної частини – 8 м. Там облаштують два тротуари шириною 1 м, встановлять освітлення, бар’єрну та перильну огорожі.