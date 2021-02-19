Київ готується до можливих підтоплень — Кличко

Виходячи з прогнозів синоптиків, великого підтоплення в столиці не повинно бути, однак Київ готується на випадок повені.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

«Виходячи з прогнозів синоптиків, великого підтоплення в столиці не повинно бути. Сніг буде танути не так швидко, і через так звані «температурні гойдалки» вода в річках прибуватиме в межах норми. Можливі проблеми біля об’єктів, що знаходяться поблизу Дніпра, але їх не так багато», - розповів Кличко.

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За його словами, Департаменту муніципальної безпеки, главам столичних районів доручено підготувати всі підрозділи для реагування на випадок повені та визначити об’єкти, що можуть постраждати.

Також доручено організувати в столиці оперативні штаби та перевірити наявність необхідних матеріалів і техніки, яку можна буде застосувати для подолання наслідків повені.

«Підприємства «Київавтодор», «Київводоканал» та «Київський річковий порт» повинні перевірити всі каналізаційні споруди, системи дощової каналізації та насосне обладнання. КП «Плесо» – вжити заходів з розчистки та пропуску талих і ґрунтових вод малих річок», - розповів мер.

Він зазначив, що всі структурні підрозділи столиці мають провести навчання та відпрацювати спільні дії на випадок повені в місті.

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Також Кличко повідомив, що за минулу добу зі столичних вулиць вивезли 12 тисяч тонн снігу та ще понад півтори тисячі тонн переплавили в снігоплавильних комплексах.

Від початку снігопадів комунальна корпорація «Київавтодор» вивезла понад 90 тисяч тонн снігу. Також за допомоги двох снігоплавильних комплексів цієї зими вже розтопили понад 15 тисяч тонн снігу.

Як повідомлялося, на минулих вихідних через ожеледицю у столиці травмувалися 148 осіб.