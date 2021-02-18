В Україну йде різке потепління

В Україні у п'ятницю опади не прогнозуються, у південних та східних областях пориви вітру до 20 м/с, температура вночі 20-25° морозу, вдень 7-12° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише вночі в Криму та Приазов'ї сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, на Лівобережжі - північно-західний 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 20-25° морозу, вдень 7-12° морозу; у південних, південно-східних областях, на Львівщині та Івано-Франківщині вночі 13-18° морозу, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті вночі 6-11° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області опади не очікуються. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 20-22°, вдень 10-12° морозу, на Київщині вночі 20-25°, вдень 7-12° морозу.

Синоптики прогнозують 20 лютого на Правобережжі невеликий (вночі в Карпатах помірний) сніг, в західних областях місцями з дощем, слабка ожеледь; 21 лютого на сході та північному сході країни невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

20 лютого на Правобережжі, 21 лютого в Україні, крім сходу, місцями туман; на дорогах ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

В Україні поступово підвищуватиметься температура: 20 лютого вночі в західній частині 5-10° морозу (на крайньому заході близько 0°), на решті території 12-17°, на північному сході близько 20° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні та заході до 5° тепла, на Сумщині й Чернігівщині 4-9° морозу; 21 лютого вночі 1-6° морозу, на Прикарпатті, у східних, північно-східних областях 7-12° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

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У столичному регіоні 20 лютого невеликий сніг, 21 лютого без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Поступове підвищення температури: 20 лютого вночі 12-17° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; 21 лютого вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

В Україні 22-23 лютого істотні опади не прогнозуються, лише на сході та північному сході країни невеликий сніг. Температура на півдні та заході країни вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, вдень 23 лютого 2-8° тепла; на решті території вночі та вдень 0-6° морозу (вночі на північному сході та сході країни 4-10° морозу), вдень 23 лютого 0-3° тепла.

На Київщині без істотних опадів. Температура вночі та вдень 0-5° морозу (вдень 23 лютого 0-3° тепла).