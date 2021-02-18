У Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека

У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, 17-18 лютого у горах Львівської та Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«У зв’язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами, 17-18 лютого у горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), а 18 лютого на високогір'ї Iвано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться у повідомленні.

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За інформацією Укргідрометцентру, 18 лютого хмарно з проясненнями. Невеликий, вдень в Приазов'ї помірний сніг, на крайньому півдні країни з дощем, подекуди ожеледь; у північних, вдень і в західних областях без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця.