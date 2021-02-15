У Києві за вихідні півтори сотні людей травмувалися через ожеледицю

У Києві за вихідні, 13 та 14 лютого, через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 148 осіб.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська. "За 14 лютого травмувалися 71, за 13 лютого - 77 випадки" - заявила Вишневська. За її словами, серед травмованих - усі дорослі. Читайте також: Зимова казка: набережна Бердянська вкрилась льодом Як повідомляв Укрінформ, у Києві двоє людей госпіталізовані внаслідок падіння бурульок. У Києві функціонують 33 пункти обігріву, 10 з яких - у цілодобовому режимі.