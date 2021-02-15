У Києві двоє людей госпіталізовані внаслідок падіння бурульок
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку у Фейсбуці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.
Упродовж минулої доби центральна диспетчерська Центру зареєструвала 1654 звернення громадян. Зареєстровані 124 травматичних випадки, з них 18 сталися з дітьми.
14 лютого за екстреною медичною допомогою звернулися двоє киян внаслідок падіння бурульок.
У Шевченківському районі 48-річна жінка отримала розсічення голови та кровотечу після падіння бурульки і була госпіталізована із забійною раною тім’яної ділянки голови і закритою черепно-мозковою травмою.
В Оболонському районі 46-річний чоловік отримав забійну рану лобної ділянки голови також після падіння бурульки та із закритою черепно-мозковою травмою та, ймовірно, вивихом правого плеча госпіталізований.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві функціонують 33 пункти обігріву, 10 з яких у цілодобовому режимі.