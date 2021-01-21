Обережно, бурульки: киян просять бути обачними біля будинків та у парку

У столиці 21-22 січня можливе падіння бурульок через потепління.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"За прогнозом Українського гідрометцентру, 21 січня вночі у столиці очікується 9-11° морозу, вдень близько 0°. Температура вночі 22 січня 1-6° морозу, 23 січня – від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла. Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах утворюються крижані бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик падіння бурульок на перехожих", - йдеться у повідомленні.

Комунальна аварійно-рятувальна служба закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій:

- звертайте увагу на наявність небезпечних утворень із криги і снігу на дахах будинків;

- не заходьте за межі встановлених огорож, а в місцях їхньої відсутності звертайте увагу на наявність небезпечних утворень із криги і снігу на дахах будинків;

- за можливості тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

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- будьте уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом із бурульками. Тому, проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;

- власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини біля будинків;

- якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, у жодному разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись, що відбувається – можливо, це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидко притиснутися до стіни, козирок даху стане укриттям.

В Україні у четвер, 21 січня, майже на всій території без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, температура вдень від 2° морозу до 7° тепла.