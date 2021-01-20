В Україну йде потепління до +11°

В Україні у четвер, 21 січня, майже на всій території без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, температура вдень від 2° морозу до 7° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«21 січня хмарно з проясненнями. Вночі в північних областях та в Карпатах, вдень на північному сході країни невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях вночі ще становитиме 15-20° морозу, на крайньому сході до 26°, вдень 3-8° морозу; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура у столиці вночі 9-11° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У наступні два дні, 22-23 січня, в Україні збережеться хмарна з проясненнями погода. Без опадів, лише в Карпатському регіоні вдень 22 січня та впродовж доби 23 січня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці подекуди туман; на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі 22 січня 1-6°, на Луганщині до 10° морозу, у західних та південних областях, 23 січня в більшості областей від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла, у західних та більшості південних областей 6-11° тепла.

У столичному регіоні 22-23 січня синоптики обіцяють суху погоду, вночі та вранці подекуди туман, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 22 січня 1-6° морозу, 23 січня від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла.

Упродовж 24-25 січня в Україні, за прогнозами Гідрометцентру, очікуються опади в окремих областях. Зокрема, 24 січня дощі можливі в Карпатському регіоні, в горах мокрий сніг; на решті території вночі без опадів, вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, невеликий дощ. 25 січня вночі у східних областях дощ та мокрий сніг, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, дощі, у західних областях мокрий сніг.

Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 2-8° тепла (25 січня у західних областях 0-5° тепла); у південній частині вночі 1-7° тепла, вдень 5-11°.

У Києві 24-25 січня вночі без опадів; вдень 24 січня невеликий, 25 січня помірний дощ. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.