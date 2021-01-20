Через сніг на дороги держзначення «вивели» 586 спецмашин

Через сніг на дороги держзначення «вивели» 586 спецмашин

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Укрінформ
Проїзд на дорогах державного значення забезпечують 586 одиниць спеціальної техніки та 841 робітник.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України у Фейсбуці.

Зазначається, що станом на 6 ранку 20 січня сильний сніг продовжував падати в гірських районах Львівської та Закарпатської областей. Шар снігу там сягнув 20 см. У Тернопільській області випало до 8 см. Незначний сніг – у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій області. В інших регіонах без опадів.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе. У регіонах, де сніжить, – мокре. У Дніпропетровській області місцями є ожеледиця; у Донецькій області – подекуди накати. У Волинській, Запорізькій, Луганській, Закарпатській – покриття частково засніжене.

На перевальних ділянках доріг у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській області хурделить. Температура повітря -7-9°C. Шар снігу на перевалах становить: до 20 см на Івашківському, Орявському; 10-15 см на Абранському, Яблуницькому, Торунському, Латірському та Ужоцькому.

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Покриття місцями мокре, на Яблуницькому, Вишківському, Латірському та Торунському перевалі місцями засніжено. В областях, де сніжило, триває очищення проїзної частини доріг від снігу, здійснюється обробка протиожеледними матеріалами.

Протягом доби на «Гарячу лінію» Укравтодору від водіїв надійшло 3 звернення щодо незадовільного зимового утримання доріг, по яких було вжито заходи оперативного реагування.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 20 січня невеликий сніг ймовірний лише у західних областях і Криму, на Закарпатті прогнозується значний сніг, температура вдень від 5 до 10° морозу, на північному сході від 12° до 17° морозу. На дорогах країни місцями ожеледиця.

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