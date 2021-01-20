Через сніг на дороги держзначення «вивели» 586 спецмашин

Проїзд на дорогах державного значення забезпечують 586 одиниць спеціальної техніки та 841 робітник.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України у Фейсбуці.

Зазначається, що станом на 6 ранку 20 січня сильний сніг продовжував падати в гірських районах Львівської та Закарпатської областей. Шар снігу там сягнув 20 см. У Тернопільській області випало до 8 см. Незначний сніг – у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій області. В інших регіонах без опадів.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе. У регіонах, де сніжить, – мокре. У Дніпропетровській області місцями є ожеледиця; у Донецькій області – подекуди накати. У Волинській, Запорізькій, Луганській, Закарпатській – покриття частково засніжене.

На перевальних ділянках доріг у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській області хурделить. Температура повітря -7-9°C. Шар снігу на перевалах становить: до 20 см на Івашківському, Орявському; 10-15 см на Абранському, Яблуницькому, Торунському, Латірському та Ужоцькому.

Покриття місцями мокре, на Яблуницькому, Вишківському, Латірському та Торунському перевалі місцями засніжено. В областях, де сніжило, триває очищення проїзної частини доріг від снігу, здійснюється обробка протиожеледними матеріалами.

Протягом доби на «Гарячу лінію» Укравтодору від водіїв надійшло 3 звернення щодо незадовільного зимового утримання доріг, по яких було вжито заходи оперативного реагування.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 20 січня невеликий сніг ймовірний лише у західних областях і Криму, на Закарпатті прогнозується значний сніг, температура вдень від 5 до 10° морозу, на північному сході від 12° до 17° морозу. На дорогах країни місцями ожеледиця.