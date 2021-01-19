Після лютих морозів в Україну прийде відлига до +10°

В Україні у найближчі дні ще утримається суха і холодна погода, невеликий сніг ймовірний лише у західних областях і Криму.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише у західних областях та в Криму невеликий сніг, вдень місцями з дощем; на Закарпатті значний сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 5-10° морозу, у північно-східних і східних областях вночі 21-26°, вдень 12-17° морозу, на заході країни та в Криму вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

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У Києві та області 20 січня опади не очікуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 17-19°, вдень 7-9° морозу, на Київщині вночі 15-20°, вдень 5-10° морозу.

Згідно з прогнозом синоптиків, в Україні невеликий сніг ймовірний 21 січня в Карпатах, а 22 січня на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, 22 січня у західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура 21 січня на Лівобережжі вночі 15-20° морозу, на сході до 26°, вдень 3-8° морозу, у західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на решті території вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°, у більшості південних, Житомирській та Вінницькій областях 0-5° тепла; 22 січня у західних, більшості південних областей вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла; у східних областях вночі 4-9° морозу, на Луганщині до 14°, вдень близько 0°; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

На Київщині 21-22 січня опади не очікуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура 21 січня вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; 22 січня вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

Синоптики 23 січня в Україні опадів не прогнозують , лише у західних областях, 24 січня на більшій частині території країни невеликі, в Карпатському регіоні помірні дощі, місцями з мокрим снігом.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-6° тепла, у південних областях вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У столичному регіоні 23- 24 січня без опадів, лише вдень 24 січня невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.